Ile Maurice: Fourniture d'eau - Remplacement de tuyaux à Rose Hill, l'Aventure et Plaine Magnien

A L'Aventure, 9,2 km de tuyaux seront remplacés au coût de Rs 95 millions. Au total 825 foyers seront raccordés à ce nouveau réseau. Les travaux, qui prendront fin en novembre 2018, concernent plusieurs routes notamment la route royale à L'Aventure, Ramlochun Lane, Lakha Lane, Shivala Road 1 et 2, Jankee Road, Village Hall Lane, Dada Bundhoo Lane, Ragoobar Road, Seetul Road, Bundhun Road, Doongoor Road 1 & 2, Rampersad Lane, SSR Lane, et Damree Road.

Les travaux de remplacement de tuyaux à Rose Hill comprennent deux phases. Au coût de Rs 350 millions, le projet comprend la fourniture et la pose de tuyaux sur 30 km et le remplacement de 600 compteurs. Au total 4 705 foyers seront raccordés à ce nouveau réseau. Les travaux prendront fin en juin 2019.

Selon M. Ismael, ces travaux permettront de réduire le « unaccounted water », augmenteront le débit d'eau et assureront un approvisionnement avec un minimum d'interruption. Il précise que le remplacement des tuyaux permettra d'augmenter le volume d'eau distribué et les heures de distribution dans ces régions.

Selon Dr Yousouf Ismael, General Manager de la CWA, ces conduits sont souvent endommagés et causent des interruptions fréquentes de la fourniture dans ces régions sans compter les nombreuses fuites d'eau liées aux vieux tuyaux recensés par la CWA. 'Cela représente un énorme manque à gagner pour nous, au niveau des ressources et sur le plan financier. Il est donc primordial de remplacer ces conduits qui perturbent l'approvisionnement en eau dans les régions, 'souligne-t-il.

