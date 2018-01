Congo-Kinshasa: Kinshasa - Des bandes de braqueurs opèrent à bord de faux taxis

Il n'est plus sécurisant d'emprunter seul un taxi avec déjà à trois ou quatre passagers, non compris le chauffeur. Cet constat est celui que font depuis belle lurette, des hommes et femmes, victimes de braquages. Si quelques uns ont porté plainte à police, les autres sont hésitants, dès qu'ils n'ont pas prélevé immatriculations de ces véhicules, ni les marques. Pire, pendant agressions, ils n'ont pas pu aussi retenir les visages malfaiteurs. Tout se passant dans l'obscurité, il leur était de résister à ces bandits souvent armés et dotés de la facile. Quelques témoignages des victimes encore traumatisées ci-dessous ces agressions.

Debout avec une foule des gens à l'arrêt Kintambo-Magasins, une attend un samedi soir, un moyen de transport pour le quartier Kinsuka.

Il est 23 heures. Les bus se font rares et les quelques taxis viennent débarquer leurs passagers, sont immédiatement pris d' par des clients plus agiles. Une voiture dépasse la foule pour s'arrêter une centaine de mètres plus. Les plus rapides courent, le chauffeur a semblé se soucier pour la dame élégamment vêtue parée de bijoux, un gros sac en cuir tanné pendant à son droite. C'est elle qui sera acceptée d'embarquer.

A bord, Mme Winu a trouvé un passager à côté du chauffeur et autres derrière. Pas une femme. Cela l'a tiqué quand au cours trajet et avant d'atteindre le virage qui mène vers Mont Ngaliema, passager présente le groupe. - Maman, ne paniquez pas ! Nous des agents et notre mission est de contrôler les sacs parce qu' ressort que de nombreuses armes sont entrées à Kinshasa. Juste contrôle de votre sac et s'il n'y a rien, on va le restituer !

Ainsi rassurée, Mme Winu remet à un braqueur qui le transmet à comparse assis à côté du conducteur. Pendant la fouille, on distrait avec une sorte d'interrogatoire du genre « que fais-tu la vie ? Quel est ton parti politique ? Où vas-tu à cette heure ?

Quelle est ta commune de résidence ? » Moins de dix minutes, le sac cuir est restitué à la dame. On la remercie pour avoir facilité tâche à l'équipe et on la débarque avec pour recommandation de immédiatement chez elle, car il y a de nombreux bandits dans la ville.

Tremblotante de peur, la jeune dame rentre à pied à l'arrêt et la résolution d'aller passer la nuit chez sa cousine à Bandalungwa.

Les bandits avaient soutiré de son sac, trois téléphones androïd, porte-monnaie contenant 500 dollars, 100 Euros et 25.000 FC congolais.

Il est minuit passé sur le boulevard Lumumba. Une autre dame, également victime de ce genre de braquage, attendait un taxi l'arrêt de bus du quartier 1 à l'entrée Ndjili. Destination ?

Rond-point Victoire à Matonge. Une voiture s'immobilise près d'elle.

Le chauffeur lui ouvre la portière et lui dit de monter. Sans se prier deux fois, elle embarque et ne s'intéresse pas aux trouvés à bord. Vers la 17 ème rue Limete, la voiture s'arrête.

Qu'est-ce qu'il y a chauffeur, est-ce une panne ? demande-t-elle. gaillard lui exhibe son arme et lui demande de se tenir tranquille elle ne tient pas à mourir. Deux bandits se chargent de la de ses bijoux et de son sac. Elle a beau pleurer pour qu'on lui ses téléphones, car elle ne saura joindre personne. Personne l'écouté. Les bandits intraitables lui ordonnent de sortir et courir sans regarder derrière et sans crier. Elle obtempère. centaines de mètres plus loin, elle est essoufflée. Soudain, elle met au bord de la chaussée. Une voiture stationne. Un coup d'œil bord, elle est rassurée par la présence de deux femmes et demande être secourue. Embarquée, elle va raconter sa mésaventure, non verser des larmes.

Sur la route des Poids lourds, fin décembre dernier, M. revenait d'une visite familiale à Kingabwa. Les taxis bondés passagers le dépassent. Comme une voiture s'est arrêtée près de lui,

il en a profité pour solliciter d'être acheminé à la Gare centrale Kinshasa. Un passager accède à sa demande en lui signalant qu' feront escale devant la Bralima pour déposer un surveillant. Au de ce trajet, seule la radio de bord émet de la musique. Parvenu le pont de la brasserie, l'endroit est obscur et le fameux exige que l'équipe exécute la mission. Fouillez-le de fond en comble !

Ne lui laissez que ses habits ! Sur le champ, Onokoko réalise qu' est entre les mains des bandits. Après la fouille, il est débarqué la voiture est rentrée par la route des Poids lourds vers le Matete. Il avait perdu un téléphone et 17.000 FC, ainsi 1.200 de garantie locative.

Aujourd'hui, à la suite de cette recrudescence des agressions, gens préfèrent les bus en commun ou les mini-bus.