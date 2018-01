Tunisie: Safir, l'oiseau du savoir

Mais commençons par le commencement, et relatons les diverses étapes de la vie de Safir.

Il s'agissait, à travers un personnage fictif, d'expliquer de manière simple et didactique l'Histoire de la Tunisie aux enfants. Cela tout en leur inculquant des informations historiques et scientifiques.

Un public cible fut défini : les enfants d'une tranche d'âge de 8 à 12 ans. Des équipes de travail constituées, la Fondation Kamel Lazaar s'entoura d'experts et d'institutions partenaires, le ministère de l'Education, très impliqué dans le projet, l'Institut du Patrimoine, l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine, et l'Union Européenne qui cofinance Safir. Travaillant à partir des manuels d'Histoire de l'Education, on décida de publier une série d'ouvrages s'alignant sur le programme des écoles publiques, offrant un soutien et un complément ludique aux instituteurs pour leurs cours préparatoires. Un premier titre vient de paraître : «Le Mystère des Mosaïques du Bardo».

La lecture de ces ouvrages sera complétée par des visites pédagogiques des musées ou des sites concernés. Visites pour lesquelles on aura, auparavant, sensibilisé les guides et médiateurs, et invité les instituteurs à des visites préliminaires, exhaustives et détaillées.

A l'issue de cette visite, les enfants seront invités à participer à un atelier de mosaïque, et chacun d'entre eux partira avec son œuvre, gravant ainsi dans la pierre une partie de son patrimoine.

Douze écoles, soit quelque six cents élèves, partiront sur les traces de Safir, à Tunis, mais aussi à Sidi Bouzid, Kasserine, Béja...

Le premier titre de cette collection pas comme les autres a paru. Les enfants l'ont lu, et une première visite a eu lieu au musée du Bardo. Au vu de l'intérêt des enfants, dont certains n'avaient jamais mis les pieds dans un musée, de la curiosité dont ils faisaient preuve, et des désirs exprimés de continuer, on peut affirmer que ce fut un réel succès.

Après Le Bardo, le second voyage de Safir, et le prochain titre d'ouvrage emmènera les enfants à la découverte de Mahdia et des Fatimides, puis des Aghlabites et des Hafsides.

Suivons donc Safir, l'oiseau du savoir.