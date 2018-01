Tunisie: Une question de fond et de forme...

Ces initiatives demandent beaucoup de temps et un arsenal juridique pour changer les statuts et permettre au public de participer au financement de son club.

A court terme et même d'ici la fin de la saison et pour que l'équipe puisse préparer une bonne campagne de recrutements de qualité, le CA a besoin de dirigeants-décideurs qui rapportent des liquidités. Le prochain président doit être un magnat ayant un grand poids financier pour assainir la situation et pour injecter de l'argent liquide.

Hammoudia, Younsi... et Riahi

Le paysage clubiste aujourd'hui tourne autour de trois personnages clefs : Slim Riahi, président déchu, qui n'a pas encore clarifié sa position à l'égard du comité provisoire en termes de dettes. Il continue d'être la variable incontrôlable, voire aléatoire qui reste présente. Il a laissé un très lourd héritage de dettes, de bêtises et de litiges avec les joueurs et les entraîneurs. Va-t-il être poussé à passer l'éponge sur les dettes du club et les transformer en dons ? Le deuxième personnage, c'est Marouane Hammoudia qui parle beaucoup et commence à marquer son territoire en vue des prochaines élections. Jusqu'à maintenant, il n'a pas su gérer discrètement et atténuer les effets de la crise financière.

C'est l'homme fidèle des ex-présidents, mais a-t-il le poids pour gouverner toutes les parties prenantes du club ? D'ici aux élections, il a intérêt à être un peu dans l'ombre. Le 3e personnage est Abdessalem Younsi, obligé de quitter la course électorale le 11 novembre dernier. C'est quelqu'un qui a rassemblé autour de lui d'ex-dirigeants et qui a un bon poids financier, mais il n'a pas l'aval des mécènes du club. Les indiscrétions parlent d'une possible candidature de Férid Abbès, l'homme qui n'est pas impliqué financièrement, mais à qui on est en train de préparer le terrain doucement. C'est toujours compliqué les élections au CA !