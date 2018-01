Tunisie: Pour qui sonnera le glas ?

Autre choc non dénué d'intérêt, l'ASG reçoit un SRS capable de se transcender quand il joue sur sa vraie valeur. Là, la Zliza devra sortir le grand jeu pour disposer du Sfax Railways Sports.

Volet périlleux déplacement des clubs de l'élite, le Stade Tunisien croisera le fer avec la JS Tébourba, alors qu'un difficile examen attend la JSK à Sebikha. Pour le nouvel entraîneur des Tunisois, Nabil Kouki, débuter son cycle par un succès ne pourra que mettre de l'eau dans son moulin. Par contre, pour la JSK, ce derby face à Sebikha devra être mis à profit pour retrouver la sérénité et la confiance pour la suite.

Outre le tandem ST-JSK, l'ESZ se déplacera à Moknine pour affronter un SCM toujours aussi imprévisible et inconstant, mais capable de faire vaciller les meilleurs à domicile.

La Stayda, à son tour, tentera de se défaire du guêpier de l'ES Aloui. Quant au CAB, son long périple du côté de Tozeur n'est pas sans risques. Là aussi, le CAB devra mettre du cœur et de l'engagement s'il veut poursuivre l'aventure par la suite. On en vient à l'USM, récemment corrigée par le CA en championnat. Les hommes de Skander Kasri se déplaceront à Akouda, un club ambitieux mais un cran au-dessous des Bleus.

L'ESS et le CA au révélateur

Que réservent Alias Sport et Chebika à l'Etoile du Sahel et au détenteur du trophée, le Club Africain? Face aux deux cendrillons de l'épreuve, les deux gros bras de la Ligue 1 ne seront pas à la fête, sachant que Clubistes et Etoilés ne seront pas en terrain conquis ! Là aussi, tout dépendra de l'enthousiasme des néophytes et du sérieux requis de la part des favoris. Enfin, pour clore le tour d'horizon des clubs de l'élite, le COM de Afouen Gharbi ne partira sûrement pas favori face à Menzel Nour. Loin de ses bases, Médenine sait ce qui l'attend. Prudence et méfiance !

Quatre rencontres dans le cadre des 16es de finale s'annoncent quelque peu équilibrées. L'UST accueille le CS Redaief et part légèrement favori, du moins sur le papier.

L'ESHS reçoit, quant à lui, le COT, un ex-spécialiste de l'épreuve. Enfin, Rejich reçoit Chebba et le CS Cheminots se déplacera à Bembla, un adversaire coriace en Coupe de Tunisie, comme il l'a prouvé lors de l'édition précédente où il n'a quitté l'épreuve que suite à son explication face au tenant.

Le programme

12h30 : A. Sportif de Gabès-Sfax Railways Sports

12h30 : Etoile S. Métlaoui-Espérance S. de Tunis

12h30 : US Ben Guerdane-Club Sportif Sfaxien

12h30 : JS Tebourba-Stade Tunisien

12h30 : AS Sebikha-J. S. Kairouanaise

12h30 : SC Moknine-Espérance S. Zarzis

12h30 : ES Aloui-Stade Gabésien

12h30 : La Palme Sportive de Tozeur-Club A. Bizertin

12h30 : CS Akouda-Union S. Monastirienne

12h30 : US Tataouine-CS Redaief

12h30 : ES Hammam-Sousse-CO Transports

12h30 : AS Menzel Nour-Club O. Médenine

12h30 : AS Rejiche-CS Chebba

12h30 : CS Bembla-CS Cheminots

14h00 : Alia Sports-Etoile S. Sahel

14h00 : US Chebika-Club Africain