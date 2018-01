Tunisie: Au rythme de la Passacaille !

Au cours de ce concert, le public aura l'occasion de découvrir « La Passacaille », l'air du même nom que la danse sur lequel elle s'exécutait et faisait les délices de la cour de Louix XIV. Ce genre musical riche et coloré et aux variations multiples permettra aux musiciens de déployer toute la palette de leur talent.

Le public découvrira un programme haut en couleur artistiquement, dirigé par Jean-Christophe Frisch.

Flûtiste baroque (traverso) et chef d'orchestre français, fondateur et directeur musical de l'ensemble de musique baroque XVIII-21, Jean-Christophe Frisch n'a pas attendu que le multiculturalisme soit une mode pour explorer et rapprocher les continents, et rappeler que de tout temps la musique a été un vecteur de découverte mutuelle des cultures et des pensées. Puisque la rigueur musicologique est indissociable d'une grande vivacité sur scène, il a initié le baroque nomade, un projet basé sur le nomadisme et le voyage à la rencontre des musiques extra-européennes, savantes ou populaires. D'où la naissance de son projet « Venise-Tunis 1600 » qu'on a pu découvrir et apprécier l'année dernière au même lieu.

Pour ce nouveau concert, il partagera la scène avec la soprano à la voix suave Cyrille Gerstenhaber, le luthiste Fadhel Boubaker, le percussionniste Abdelkader Belhadj Kacem ainsi que Rémi Cassaigne qui jouera à la viole de gambe, pour nous embarquer dans un univers musical aux rythmes riches, toniques et lumineux. Un rendez-vous qui vaut certainement le détour !