Congo-Kinshasa: Vers une nouvelle augmentation des prix du carburant

En outre, il demeure optimiste que la situation économique du pourra s'améliorer davantage avec l'envolée des prix des matières premières que le pays exporte et qui sont beaucoup recherchés à travers le monde, en l'occurrence le Cobalt, Coltan et l'or. Sans oublier, a-t-il poursuivre, la révision du minier qui vient d'avoir le quitus du Parlement.

Concernant l'écart du taux de change sur le marché, Joseph renseigne que la dernière structure que le gouvernement avait avec la profession pétrolière était fixée au taux de 1380 FC dollar. Aujourd'hui, 1 USD revient à 1620 FC. Or, nul n'ignore que pétroliers importent leurs produits en devises. Et pour cela, doivent s'adresser aux banques commerciales. D'où la nécessité réajustement, soutient-il.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.