Congo-Kinshasa: Confusion à l'Unikin - Steve Mbikayi appelé à clarifier la situation

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Mbikayi, est appelé à clarifier la situation après sa demandant aux étudiants de payer les frais académiques aux taux l'année passée. Une explication claire éviterait des troubles et de sang comme cela est actuellement observé à l'Université Kinshasa. Les étudiants qui tiennent au respect de la ministérielle en ce qui concerne les taux fixé pour le paiement frais académiques n'ont pas l'intention de reculer. Comme dans journée du 24 janvier, la journée d'hier jeudi 25 janvier 2018 a très mouvementée. Aux premières heures de la matinée, ils ont d'assaut l'enceinte de l'Unikin pour poursuivre le mouvement protestation déclenché 24 heures avant.

Selon ces manifestants, il est temps que les textes et lois du soient respectés. Le ministre de l'Enseignement Supérieur Universitaire avait fixé le taux des frais académique à 960 congolais le dollar américain comme c'était le cas au cours de l' l'académique précédente. Mais les banques imposent le taux de francs congolais pour un dollar américain. Ceci est pour les étudiants qui exigent le respect strict de la décision ministre.

Une chose est vraie, l'Unikin n'a pas de problème en ce qui la fixation des frais. Le problème qui se pose, c'est l'étudiant qui se présente avec ses 100 dollars en francs est confronté au taux du jour, soit 1.650 FC. Cette conversion de monnaie locale pour avoir le dollar américain et être en ordre l'université reste la principale source d'incompréhension. Car, monnaie qui a subi une dépréciation est le franc congolais. Et, ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire est bien courant de cette situation rien qu'avoir le taux budgétaire fixé le gouvernement qu'il appartient.

Ce qui est à déplorer lors de ces deux jours de manifestation est comportement des éléments de la police nationale. Pour la journée 24 janvier, ces éléments ont fait usage non seulement des lacrymogènes et balles létales dont les traces sont visibles les homes comme le home 8 qui abrite les garçons. Des incursions home Vatican où sont logées les filles se sont soldées par les des biens de valeur dont les téléphones portables alors que manifestation a été pacifique. La journée du 25 janvier a été plus catastrophique.

Pour réprimer la manifestation, les éléments de la police ont des gaz lacrymogènes même à l'Institut du Mont Amba I. Et pourtant,

ils avaient bien connaissance qu'il s'agit d'une école. comportement a causé préjudice à bon nombre d'enfants dont ont été pris en charge rapidement par l'école après avoir eu problèmes respiratoires.