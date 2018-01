Maroc: La CGEM salue l'accord de l'apurement des arriérés de la TVA

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria… Plus »

Elle a souligné à cet égard l'importance de la reconnaissance claire et formelle par le gouvernement de la dette due aux entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, du respect par l'Etat des conditions de remboursement de TVA telles que prévues par la loi, afin d'empêcher la reconstitution d'un nouveau stock de crédits de TVA et de l'engagement de l'Etat à payer dans les temps les entreprises, au titre des prestations effectuées pour son compte, conformément à la loi sur les délais de paiement et au Décret sur les marchés publics.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a salué l'accord relatif à l'apurement des arriérés de la TVA, signé mercredi entre le ministère de l'Economie et des Finances et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM).

