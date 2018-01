Maroc: Début des travaux de la 32ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria… Plus »

Au cours de l'année 2017, le Conseil exécutif, les organes de l'UA et les Communautés économiques régionales se sont penchés sur nombre de ces défis, notamment la persistance des crises et des conflits, le terrorisme et l'extrémisme violent, les migrations, le changement climatique, la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine, ou encore la place qui revient à l'Afrique sur la scène internationale, a-t-il expliqué.

Le Maroc a été représenté lors de la séance d'ouverture de la 32ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA par Mme Nezha Alaoui M'hamdi, ambassadrice du Maroc en Ethiopie, et des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le Conseil exécutif étudiera, par ailleurs, les projets de décisions et de déclarations devant être soumis pour adoption par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA.

Il examinera également les projets d'instruments juridiques et le projet d'ordre du jour de la 30ème session ordinaire du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains.

Le président de la commission africaine n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'importance de la réforme institutionnelle de l'UA. «Réformer résolument l'outil continental et lutter contre la corruption, n'est-ce pas faire œuvre de cohérence et de logique?», s'est-il interrogé.

