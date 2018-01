Congo-Kinshasa: Le renouvellement du mandat de la MONUSCO évoqué aux Affaires étrangères

Le vice-Premier ministre a fait savoir, au sujet du renouvellement du mandat de la MONUSCO, qu'il y a nécessité de renforcer l'efficacité de la mission onusienne. De son avis, la Mission onusienne en RDC « ne doit pas être une force pléthorique qui subit les évènements, mais plutôt une force agile, très légère et qui doit, en collaboration avec les FARDC, traquer les groupes armées afin de restaurer la paix dans l'Est de la RDC ».

Le renouvellement du mandat de la Mission onusienne en RDC et le processus électoral ont fait l'objet des entretiens entre le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, et une délégation de trois pays membres permanents du Conseil de sécurité (France, Grande-Bretagne et USA), conduite par l'ambassadeur de la France en RDC, Alain Rémy, mardi à Kinshasa.

