Congo-Kinshasa: Note explicative de She Okitundu à l'ambassadeur de Belgique en RDC

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Président de la RDC, Joseph Kabila

A l'Ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa/Gombe

Le Ministère des Affaires étrangères et Intégration régionale de la République Démocratique du Congo présente ses compliments à l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa, et, faisant suite aux déclarations des responsables de la politique extérieure belge le 04 janvier 2018 et du 10 janvier 2018 de suspendre la coopération d'Etat à Etat avec la République Démocratique du Congo et de réaffecter le financement disponible à l'aide humanitaire, a l'honneur de signifier au gouvernement belge que la Nouvelle agence belge de développement (ENABEL) n'a plus sa raison d'être en République Démocratique du Congo et, dès lors, lui demande de tirer les conséquences qui s'imposent.

Le Ministère saisit cette opportunité pour informer le gouvernement belge de sa décision de fermer dans un bref délai la Maison Schengen à Kinshasa.

Le Ministère des Affaires étrangères et Intégration régionale de la République Démocratique du Congo remercie l'Ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa pour sa collaboration et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Ministère des Affaires étrangères et Intégration régionale

Le vice-Premier ministre