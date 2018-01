Congo-Kinshasa: La contestation se poursuit à l'université de Kinshasa

Deuxième jour de manifestation à l'Université de Kinshasa (UNIKIN) ce jeudi. La mobilisation était plus grande que la veille. Après plusieurs heures de bras de fer, les étudiants ont pu obtenir du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de payer les frais académiques au taux de 920 francs congolais pour un dollar américain au lieu de 1 600 francs congolais.

13 heures à l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Louis vient de ramener un de ses camarades aux cliniques universitaires. Il a été touché au genou : « Il a été blessé par balle. Nous l'avons amené aux cliniques universitaires. Ses trois amis l'ont amené à l'intérieur. Nous étions dehors, la police a tiré. Nous avons pris la fuite ».

Le bras de fer entre étudiants et policiers a été violent ce jeudi. Le général Sylvano Kasongo, chef de la police à Kinshasa, a supervisé personnellement les opérations. Il déplore trois blessés dans les rangs de la police : « Trois policiers ont été grièvement blessés. Nous avons aussi arrêté hier trois personnes qui ont pillé la résidence de monsieur le recteur. On va continuer à dénicheur les meneurs et tous ces bandits qui sont parmi les étudiants ».

Les étudiants, eux, accusent les policiers de leur avoir volé téléphones, ordinateurs et argent. Le général Kasongo annonce des sanctions. « Je me suis impliqué. J'ai récupéré les téléphones et quelques ordinateurs que j'ai remis aux étudiants. Il y a des sanctions, parce que ces gens sont aux arrêts ».

Après quatre heures de tension, il a fallu que Steve Mbikayi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, du haut d'une jeep de la police, s'entretienne personnellement avec les étudiants : « Le compromis est qu'ils vont payer les frais ».

Les étudiants sont contents, mais ils restent prudents. Ils disent attendre une décision écrite du ministre.