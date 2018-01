Congo-Kinshasa: 713 cas de morsures des animaux de compagnie enregistrés en 2017

La campagne de vaccination, selon les statistiques du service de l'Office de vaccination et contrôle rabique, a révélé que le taux de mortalité a diminué en 2017 avec deux cas de décès d'homme et un cas de chien enragé, tandis qu'en 2016 il y a eu onze cas de décès d'hommes.

En pratique, on laisse passer vingt-et-un jours, afin d'observer l'animal et de confirmer s'il est malade ou pas ainsi que de déterminer la durée du traitement.

La présence des animaux dits de compagnie, c'est-à-dire les chiens, chats, lapins, singes ... , est observée de plus en plus dans les rues de la ville de Kinshasa. Seulement voilà, cette présence n'est pas sans soulever des inquiétudes dans la population à l'idée que ces animaux peuvent être à l'origine des morsures.

