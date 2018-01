Congo-Kinshasa: Tension à l'UNKIN - Les étudiants revendiquent la réintégration de trois de leurs camarades exclus

Les étudiants de l'Université de Kinshasa ne décolèrent pas. L'appel à l'apaisement lancé mercredi 24 janvier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et après avoir obtenu gain de cause pour l'application du taux de change de 920 Fc pour 1$ US cela n'a pas suffi pour de calmer les esprits. Ces étudiants réclament aujourd'hui la réhabilitation de trois de leurs camarades exclus fin novembre pour avoir participé à une marche politique organisée par le Rassemblement de l'opposition.

Les manifestations ont repris hier jeudi matin à l'Université de Kinshasa (UNIKIN), au Mont Amba, dans la commune de Lemba. Et après avoir eu gain de cause pour le taux de 920 Fc à appliquer pour le paiement des frais académiques, les étudiants réclament la réhabilitation de trois de leurs camarades exclus fin novembre pour avoir participé à une marche politique organisée par le Rassemblement de l'opposition. Des étudiants de cet Alma mater, sous le sceau de l'anonymat, l'ont fait savoir au Potentiel.

« Nous avons reçu des promesses de la part du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) en ce qui concerne la modalité de paiement des frais académiques relatif au taux à appliquer. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut un communiqué écrit et signé par le ministre », ont soutenu les hôtes du Potentiel.

À noter que la veille, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi, a dit attendre un rapport des autorités universitaires avant de prendre une décision définitive sur cette affaire. Pour les autorités académiques, les frais académiques sont à payer au taux actuel de 1 600 Fc pour 1$ US. Quant aux étudiants, ils exigent que le taux applicable soit celui de 920 Fc pour 1 U$ US. Seulement, ils ont saisi cette opportunité pour réclamer la réhabilitation de trois des leurs condisciples exclus pour avoir pris part à une marche organisée par l'opposition congolaise. Pour toute l'année, ont indiqué les hôtes du Potentiel, les frais académiques ont été fixés à 295$ US pour le premier graduat et 275$ US pour les promotions montantes.

Au cours de leur manifestation de mercredi, les étudiants se sont notamment attaqués à la résidence du recteur de l'UNIKIN. Cinq personnes, dont trois étudiants, ont été arrêtées par la police qui est intervenue, en faisant notamment usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

« Il y a eu un grand désordre le matin. Les policiers ont envahi le campus universitaire et ont lancé les gaz lacrymogènes partout dans les auditoires, même dans les homes où ils ont procédé au pillage. Nous déplorons cela. Il y a eu des blessés et des personnes arrêtées, dont trois étudiants », ont laissé entendre nos sources.

Interrogé par Radio Okapi, le commissaire provincial de la police à Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, a indiqué que ce soulèvement des étudiants relève d'une manipulation orchestrée par des politiciens. Et que les manifestants ont été appuyés par des badauds et autres Shegués venus de la commune de Lemba.

Il a fait remarquer que, prise à partie, la police n'a pas eu d'autre choix que de recourir aux gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Il a indiqué que quatre policiers ont été blessés à la suite des jets de pierres par les étudiants.

Pour rappel, depuis la rentrée académique 2017-2018, l'UNIKIN n'est pas le seul établisssement d'enseignement supérieur et universitaire à exiger le paiement des frais académiques au taux de 920 Fc/le dollar. Tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays.