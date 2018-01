Afrique: 5e CHAN Burkina Faso # Cameroun - 1-1: Ils ont dit après le match

Drissa Malo Traoré dit Saboteur (Entraineur du Burkina Faso) : « Je ne regrette pas mes choix »

Du point de vue résultats, c'est moyen. Mais sur le plan des enseignements tirés, le bilan est satisfaisant. Dans la mesure où l'équipe n'a pas été du tout ridicule. Nous nous sommes bien comportés jusqu'à la fin. Nous pouvions même nous qualifier s'il n'y avait pas eu un manque de concentration à un certain moment. Maintenant il faut capitaliser les enseignements et faire grandir les jeunes gens sur le plan de la connaissance de la culture du football. L'on a vu des joueurs que vous avez gardés depuis lors sur le banc de touche et qui ont fait une bonne entrée face au Cameroun. Ne regrettez-vous pas ces choix ?

Je ne regrette rien. C'est moi l'entraineur et pas vous. Nous avons fait des préparations. Dans la préparation, on regarde la performance de chacun. Celui qui n'a pas été bon pendant la préparation, on ne peut pas prendre le risque de le classer. C'est parce que c'était le dernier match que nous leur avions donné leur chance.

Cela fait maintenant deux CHAN que le Burkina Faso ne parvient pas à sortir des phases de poules. Pas de regret non plus ?

La première participation en 2014, ce n'était pas moi. A cette édition, l'équipe a été éliminée avec un seul point. Cette fois ci, nous avons fait deux nuls. Même le match que nous avions perdu a été l'un des meilleurs matches que nous avions livré. C'est le football, nous n'avons pas été ridicules. Personnellement, je ne regrette pas mes choix. J'ai même lu quelque part quelqu'un qui a fait un commentaire. C'est un monsieur qui est incapable d'avoir son diplôme d'entraineur. Il a fait le stage d'entraineur et il a échoué lamentablement. Il a été dernier. Je crois qu'il a même entrainé l'ASFA-Y où il a été chassé. Et c'est lui qui se permet de faire des analyses. C'est malheureux.

Quels seront maintenant les chantiers une fois au bercail ?

Je ne suis pas encore arrivé à la maison. Arrivé, nous allons tirer le bilan et voir ce que nous allons faire pour l'avenir.

Arnauld Bambara (homme du match) : « J'étais frustré d'être sur le banc »

C'est une surprise. Je ne m'y attendais pas. Ce soir, il y avait beaucoup d'envie de notre part parce que nous ne voulions pas rentrer au pays la tête basse. C'est une première expérience pour moi. Je suis très content d'avoir participé à cette compétition. Le niveau était très relevé. Nous devons travailler pour revenir plus forts lors des prochaines éditions. Sincèrement j'étais frustré d'être sur le banc de touche tout en connaissant ce dont j'étais capable. Surtout en voyant mes camarades souffrir ne me faisait pas plaisir. Aujourd'hui j'ai eu la chance de jouer et j'ai reçu le trophée de l'homme de cette rencontre.

Rigobert Song (Entraineur du Cameroun) : « Je ne suis pas déçu »

Nous n'avions pas pu faire aboutir tout ce qu'on avait souhaité. Il y a quand même du potentiel. Les joueurs ont mouillé le maillot. Il y a aussi le facteur chance qui n'a pas été des nôtres. Je ne suis pas déçu mais plutôt satisfait parce qu'ils ont montré qu'ils avaient l'envie.