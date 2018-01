Madagascar: Santé communautaire - Entre avancée et défis à relever

Services qu'elle a rendus sous le statut de directeur de programme auprès de l' « USAID MAHEFA » qui a accompagné plusieurs ministères. La cérémonie d'adieu officiel a toutefois permis de savoir que les indicateurs de santé des régions (Analanjirofo, Boeny, DIANA, Melaky, Menabe, SAVA et Sofia) pour les femmes et les enfants n'ont cessé de progresser vers les objectifs fixés par le pays.

Au revoir. La matinée de la journée d'hier a été consacrée par le gouvernement malgache via le ministère de la Santé publique pour élever le Dr Chuanpit Chua-Oon au grade de chevalier de l'ordre de mérite. Une marque de reconnaissance et de gratitude de l'Etat malgache pour les services qu'elle a rendus au pays durant cinq ans. Organisée en son honneur, lors de la cérémonie, on a fait un bref résumé des travaux qu'elle a effectués dans le cadre de l'amélioration de la santé communautaire en vue de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

