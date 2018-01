Tunisie: Création de 93 petites entreprises

Selon M. Oussema El Khriji, doyen et président de l'Ordre des ingénieurs tunisiens, le nombre des… Plus »

Quant à la seconde convention, toujours entre le ministère et la BTS, elle vise à mesurer la qualité des prestations des réseaux de communication à travers la création et le financement de 34 petites entreprises dans ce domaine avec un volume d'investissement estimé à 4.2 MD.

Ces conventions s'inscrivent aussi dans le programme «Une nouvelle génération de promoteurs» dans le domaine de l'environnement (Green Startup) et dans celui de la mesure de la qualité des prestations des réseaux de communication. La première convention de partenariat entre le ministère et la BTS vise à financer la création de 93 petites entreprises par les diplômés de l'enseignement supérieur dans les domaines agricole et environnemental comme la maintenance des structures d'assainissement et des espaces verts répartis à travers plusieurs zones.

