Cameroun: Election présidentielle - Paul Biya, candidat des femmes de l'Océan

Le choix a été réaffirmé vendredi dernier au cours d'un méga meeting à la place des fêtes de Kribi.

Elles ont abandonné pour quelques heures leurs nombreuses activités vendredi dernier pour se rendre à la place des fêtes de Kribi manifester leur attachement au président Paul Biya. Elles sont donc sorties en masse pour faire entendre leur voix. Réunies au sein d'une association baptisée : « Les Amazones de Paul Biya », ces femmes, 3700 au total, ont choisi Paul Biya comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Selon ces dames dynamiques et courageuses dont l'âge varie entre 20 et 80 ans, leur candidat est le meilleur. « Artisan de la paix, grand bâtisseur, rassembleur, Paul Biya est sans égal. Il est notre président et il le demeure », soutiennent-elles.

Des 3700 âmes que comptent les Amazones de Paul Biya, 3000 ont été recrutées dans plusieurs partis politiques de l'opposition. De nos jours, elles sont fières de porter la tenue bleue de l'organisation des femmes du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elles se réclament alors comme des redoutables lieutenants de Paul Biya. Leur devise en clair :

« Toujours garder le flambeau du parti allumé et le porter plus haut ». Tout en saluant leur passion militante, le chef de la délégation permanente départementale du comité central pour l'Océan, Jules Doret Ndongo, à la clôture de leur assemblée générale tenue à Kribi les 18 et 19 janvier 2018, a encouragé l'action de ces dames et les a invitées à s'inscrire massivement sur les listes électorales, pour celles qui ne le sont pas encore, et après, d'entrer en possession de leur carte d'électeur.

« Ce qui fera de vous de vrais soldats de Paul Biya », a-t-il dit. Il a également félicité le coordonnateur général des Amazones de Paul Biya, le sénateur Grégoire Mba Mba. « Personne n'ignore le travail de titan que tu as toujours mené sur le terrain quand il s'agit de préparer les victoires du RDPC et de Paul Biya » fait savoir le ministre Jules Doret Ndongo. Le « général » Grégoire Mba Mba est donc de nouveau au front et il promet une raclée aux adversaires du RDPC.