Tunisie: Déception chez les uns, bonnes occasions pour les autres !

«Plusieurs boutiques proposent des articles soldés, certes, mais qui restent hors de portée de la bourse des familles dont les revenus sont faibles», a déclaré Mohamed. Et d'ajouter : «Certes, on peut trouver des articles de bonne qualité dans des boutiques de prêt-à-porter et de chaussures, toutefois la plupart de ces commerces vendent des articles contrefaits et de piètre qualité».

La frénésie commerciale n'est pas la même et diffère dans les boutiques accolées les unes aux autres sur la grande artère du centre-ville. Certaines sont tous simplement désertiques en ce début de matinée ensoleillée alors que d'autres ont enregistré un afflux impressionnant dès les premières heures de la matinée à l'instar des grandes enseignes qui se trouvent sur l'avenue Habib-Bourguiba. Rencontrée dans l'une de ces boutiques, Maha, une jeune femme dynamique âgée d'une quarantaine d'années, a eu un coup de cœur pour un ensemble soldé à 350D. «La situation économique du pays est alarmante. En 2018, tous les prix des produits sont montés en flèche».

Afflux dans les boutiques de prêt-à-porter pour enfants

Tout le long de la rue Jamel-Abdennaceur, en plein centre-ville, les boutiques de prêt-à-porter pour enfants ne désemplissent pas. C'est la ruée dans cette artère commerciale qui ressemble, du coup, à une ruche d'abeilles. Une boutique de prêt-à-porter pour enfants, située sur l'avenue Charles-de-Gaulle, a fait des réductions sur la plupart de ses articles qui sont écoulés à trente dinars pour les pantalons et à 35 dinars pour les pulls. Des prix qui ne sont pas à la portée des petites et moyennes bourses.

Du côté des boutiques de chaussures, une boutique a fait des réductions qui ne dépassent pas les 25%. «Les prix affichés sur les étiquettes des articles exposées sur les rayons ne sont pas les mêmes à la caisse», estime une jeune femme qui ajoute : «Je suis venue pour acheter un jogging à 60D. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de réductions importantes sur les articles». De son côté, une cliente raconte avoir opté pour des chaussures pour enfants qui affichent une réduction de 25% : «J'en ai profité pour acheter trois paires pour mes enfants».

Des réductions en trompe-l'œil

Dans de grandes boutiques situées à l'avenue Habib-Bourguiba, des robes de soirée, des pulls, des pantalons, des costumes, des jupes et des chemises sont exposés sur les rayons. Les prix sont élevés et avoisinent les cent dinars. «Nos prix ne diffèrent pas de ceux pratiqués dans les autres commerces, mais contrairement à ce que vous trouvez dans les autres boutiques, nos vêtements sont 100% de bonne qualité», estime une vendeuse.

«Par contre, la plupart des vêtements que vous voyez dans les autres boutiques sont confectionnés avec du coton mélangé à de la matière synthétique», ajoute notre interlocutrice. Dans les boutiques d'un centre commercial de la capitale, les anciens et les nouveaux prix sont affichés sur les articles. Le propriétaire de l'un de ces commerces a consenti des réductions importantes. «Les temps sont durs pour les commerçants. Nous voulons profiter de cette occasion pour compenser les pertes enregistrées au cours de l'année. Les commerçants ont recours à certaines astuces pour écouler leurs produits à des prix intéressants», souligne-t-il.

A titre d'exemple, au lieu de 50 dinars, un pull est affiché à 35 dinars. A l'intérieur de la boutique, les articles soldés n'attirent pas la clientèle féminine présente dans le magasin qui lorgne plutôt sur la nouvelle collection non soldée. «J'espérais trouver des articles de la nouvelle collection soldés. Malheureusement, il n'y a pas eu de réduction sur ces articles. C'est dommage», a observé Amira, déçue. Sauf que la réduction de 30% affichée sur certains articles est trompeuse. Car il ne s'agit pas d'une réduction sur le prix initial mais sur le dernier prix qui était affiché juste avant les soldes et qui est bien plus élevé que le prix initial.