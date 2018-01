Madagascar: American School of Antananarivo - Inauguration du nouveau campus

La coupe symbolique du ruban par SEM l'Ambassadeur des Etats-Unis Robert Yamate et les élèves de l'ASA.

L'American School of Antananarivo (ASA) a inauguré hier son nouveau campus sis au « Le Park » Alarobia. 30 nationalités et 241 élèves s'y côtoient quotidiennement dans l'harmonie. Il est bien loin le temps où en 1969, l'ASA était exclusivement réservée aux enfants des diplomates américains travaillant à Madagascar.

Le nouveau campus de l'ASA répond en effet aux normes imposées par l'Association des écoles internationales, dont il fait partie. Pour garantir l'épanouissement des élèves, la culture de l'excellence et du confort se ressentent aussi bien au niveau des infrastructures, que des méthodes d'enseignement et de la pédagogie elle-même. D'ailleurs, il suffit de faire une visite des lieux et d'aller à la rencontre des enfants, pour voir à quel point ils apprécient l'école et qu'y aller représente pour eux, un facteur d'épanouissement. Un développement et un épanouissement personnel favorisés par une pédagogie qui considère la conception de l'être humain dans sa globalité, avec une importance accordée à l'expression artistique et personnelle par le biais de l'Art.

Historique. Rappelons que le conseil administratif de l'ASA est dirigé par les parents d'élèves. Cela fait près de dix ans que l'association des parents s'est préparée à l'acquisition d'un nouveau campus. De fil en aiguille, le projet a pris forme et le nouveau campus siège dans les anciens locaux de Telma, réaménagés aux normes internationales, mais avec en plus, des aires de jeux et un terrain de sport, ainsi qu'un gymnase. L'Ambassadeur des Etats-Unis, Robert Yamate a honoré la cérémonie de sa présence ; les élèves et leurs familles étaient également naturellement présents. Une cérémonie marquée entre autres, par les moments d'émotion suscitée par la prestation musicale magistrale des petits élèves de l'ASA et la coupe symbolique du ruban.