Tunisie: Quand l'accès au financement fait défaut

Pour toutes ces raisons, l'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) s'intéresse au potentiel des jeunes entrepreneurs, sachant que le monde est en plein bouleversement avec l'avènement de nouvelles technologies provoquant le développement d'une nouvelle économie et l'apparition de nouvelles entreprises d'avant-garde sous forme de «start-up».

Tout en respectant l'approche participative et inclusive, ce séminaire avait pour but d'identifier les facteurs de changements et d'inertie impactant l'entrepreneuriat des jeunes afin de pouvoir, par la suite, dégager les orientations stratégiques et les actions à entreprendre destinées à pallier les défaillances constatées.

Chômage des jeunes

Dans son intervention, Néji Jalloul, directeur général de l'Institut, a relevé que «le taux de chômage en Tunisie est important, touchant principalement les jeunes. En effet, une grande partie des jeunes Tunisiens est sans emploi et ne dispose pas de formation dont 25% dans les régions côtières, plus de 30% dans les régions du Sud et de l'intérieur du pays. En outre, le niveau de l'enseignement est précaire. L'investissement est insuffisant et les procédures administratives se caractérisent par la lenteur et la lourdeur. L'entrepreneuriat des jeunes peut contribuer à réduire le taux de chômage et à dynamiser l'économie tunisienne. Il peut également réorienter l'économie tunisienne vers des secteurs à valeur ajoutée principalement dans la technologie et les services innovants».

De son côté, Rafaâ Jemli (des assurances Biat et membre exécutif de l'Association professionnelle des ressources humaines), a souligné que «cette journée, organisée à l'initiative de l'Ites, s'intéresse à la nouvelle génération d'entrepreneurs qui a des besoins différents de ceux formulés par l'ancienne génération. On doit identifier, aujourd'hui, les facteurs de succès pour susciter l'enthousiasme et l'ambition des jeunes et définir les axes sur lesquels ils vont travailler au cours des années à venir».

Pour une stratégie nationale

Prenant la parole, Wafa Amiri, présidente du Centre des jeunes dirigeants (CJD), a indiqué que l'Ites a pour mission de faire des études stratégiques afin d'arrêter les politiques publiques de ce pays dont celle qui concerne l'entrepreneuriat. Le problème ne se limite pas à penser à la création d'une entreprise, mais à trouver, au préalable, le financement qui est difficilement accessible. En effet, le jeune se trouve livré à lui-même. Donc il faudra toute une stratégie pour que le projet soit créé et rentabilisé.

Dhia Ben Letaifa, membre du Bureau national du CJD et directeur général de Wall Street English Tunisie, a donné un aperçu sur son expérience : «Mon projet est un projet éducatif, indique-t-il. C'est une société lancée en novembre 2017 avec comme objectif l'enseignement de la langue anglaise pour les jeunes âgés de 17 ans et plus au profit des particuliers ou des entreprises. J'interviens pour approfondir la réflexion sur le process de l'entrepreneuriat des jeunes en présentant un bon exemple de réussite. Les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs en Tunisie sont liées essentiellement au financement».

Mehdi Ben Hmida, fondateur de la société Eco'Lav qui est une laverie écologique, a donné également un exposé sur son expérience professionnelle, indiquant que son projet a adopté une démarche écologique en encourageant la qualité du nettoyage et du repassage pour satisfaire les exigences des clients. Une large palette de services leur est proposée. Ladite société est au service de ses clients depuis 2010 et a acquis de l'expérience dans le domaine du nettoyage, du repassage, de la blanchisserie, du pressing et des petites retouches. Bref, Eco'Lav s'engage à offrir une prestation de qualité. «La seule contrainte pour la réalisation de projet a été d'ordre financier», a conclu notre interlocuteur.