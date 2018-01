Ile Maurice: Élections au Bar Council - Un fauteuil pour deux

Le premier cherche un nouveau mandat comme président du Bar Council. Le second veut apporter un vent de changement. Qui de Me Jacques Tsang Man Kin ou de Me Hervé Duval, Senior Counsel, sera élu à la présidence de l'Ordre des avocats, ce vendredi 26 janvier ?

L'Assemblée générale se tiendra à 15 heures. Toutefois, le scrutin a commencé mardi 23 janvier, à 10 heures, et prendra fin aujourd'hui à 16 heures. Cette disposition devrait permettre à ceux qui ne pourrront se déplacer cet après-midi, d'exprimer leur vote en avance ou par procuration.

Une nouveauté cette année. Me Duval a présenté une équipe de quatre autres avocats pour briguer les suffrages comme membres du Bar Council. Ils sont Mes Yahia Nazroo, Yanilla Moonshiram, Varuna Bunwaree-Goburdhun et Emilie Doger de Spéville. Les autres candidats sont Me Morari Gujadhur, Me Arvin Halkhoree et Me Kailash Trilochun.

Interrogé, Me Hervé Duval n'a pas voulu faire de commentaire sur sa décision de se porter candidat à la présidence du Bar Council. «C'est inélégant de ma part de faire une déclaration avant la tenue des élections. Le Bar Council est une association privée. C'est une affaire interne entre collègues avocats», dit-il.

Pour sa part, Me Tsang Man Kin, qui a succédé à Me Raymond D'Unienville, avait déclaré que son but était de resserrer les liens entre les membres du barreau. Il avait aussi émis l'idée que le Bar Council ait son propre local. Lui fera-t-on confiance une nouvelle fois ?