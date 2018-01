Tunisie: Focalisation sur l'investissement et l'exportation

A cette occasion, Tarek Chérif, président de la Conect, a affirmé que le sort de l'économie nationale passe par la focalisation sur l'investissement et l'exportation. Le président de la Conect a appelé à accélérer les volets formation et accompagnement en matière d'accès aux nouveaux marchés et l'organisation de rencontres avec les missions diplomatiques et les hommes d'affaires étrangers pour promouvoir l'image de la Tunisie et les opportunités d'investissement.

Amélioration du climat des affaires

Dans ce même cadre, Tarek Chérif a proposé la création d'un ministère du Commerce extérieur pour développer l'exportation, l'amélioration du climat d'affaires, faire face aux problématiques logistiques et administratives et faciliter les procédures aux investisseurs tunisiens à l'étrange.

Adnen Bouassida, vice-président de la Conect International, a, pour sa part, souligné que la Conect International œuvre à redynamiser l'investissement à l'étranger pour encourager notamment l'exportation des produits agroalimentaires. Et d'ajouter que le plan d'action de la Conect International pour l'année 2018 englobe des conférences régionales sur l'investissement et des missions de délégations étrangères dans des régions tunisiennes pour l'amélioration de l'image de la Tunisie.

Adnen Bouassida a annoncé, quant à lui, que la Conect International se penche sur la préparation de trois études sur l'export pour présenter des recommandations et solutions efficaces aux problèmes que rencontre ce secteur.

Notons qu'un Forum international de partenariat d'entreprise sera organisé au cours du mois de novembre 2018. Plus de 500 investisseurs tunisiens, européens, africains et arabes participeront à ce forum qui sera l'occasion pour renforcer les relations économiques entre les entreprises et promouvoir les opportunités des investissements et d'affaires.