Madagascar: Santé pour tous - Implication essentielle du secteur privé

« L'investissement conséquent du privé dans le secteur de la santé à Madagascar est essentiel pour atteindre les objectifs de la Couverture santé universelle ». Ce sont les termes du directeur du Bureau Santé-Population-Nutrition de l'USAID Madagascar, Daniele Nyirandutiye de l'USAID) à l'Hôtel Ibis hier.

Shop+. Ces propos ont été recueillis lors de l'atelier de restitution des études et évaluations menées dans le cadre du projet Shop+, initié par l'USAID et ses partenaires techniques et financiers, notamment le ministère de la Santé publique et les institutions de micro-finance ( ex : Accès Banque et Microcred, etc.). Rappelons que le but de ce projet est, dans un sens global, de booster l'investissement du secteur privé dans le domaine de la santé pour améliorer la couverture sanitaire de la population. Etant donné que celle-ci a maintenant tendance à se tourner vers le privé. Une tendance naturelle qui s'explique par le manque de ressources du public, alors que le secteur privé lui, possède à sa disposition les « moyens de mobilisation » nécessaires.

Renforcement. Toutefois, les cliniques et les cabinets médicaux privés gagneraient à suivre des formations en renforcement de capacités et aussi des appuis financiers nécessaires qui leur permettraient d'étendre et d'améliorer leurs infrastructures et leurs services, pour offrir ce qu'il y a de meilleur pour le public. En effet, il ne devrait pas y avoir « dichotomie » entre secteur privé et public, en matière de couverture sanitaire à Madagascar, mais plutôt une coordination et un dialogue permanent à renforcer et à pérenniser, sans omettre l'instauration et le respect du cadre juridique correspondant, une législation forte et mise en vigueur. Le ministère de tutelle, à travers son secrétaire général a d'ailleurs déclaré être prêt à renforcer les efforts en ce sens. A titre d'exemple dans la première partie de Shop+, avec Accès Banque, plus de 500.000 dollars de prêts ont déjà été octroyés à des petites et moyennes entreprises œuvrant dans le domaine de la santé.