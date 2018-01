Ile Maurice: Il tue son père infidèle - Ronny Ramchurn devant la justice pour meurtre

L'affaire a alors été référée à la Criminal Investigation Division de Bel-Air. Les enquêteurs sont retournés le lendemain, accompagnés de l'épouse de Krisnaduth Ramchurn, cette fois-ci pour une fouille dans la maison. C'est la découverte d'une couverture imbibée de sang dans un sac qui a mis la puce à l'oreille des officiers. Et les éléments du Scene of Crime Office ont été dépêchés sur les lieux.

En rentrant, il a entreposé le corps dans une autre pièce et se serait débarrassé de l'arme du crime dans une rivière, à l'arrière de son domicile. Lundi, 22 janvier, en constatant qu'une odeur nauséabonde envahissait la maison, le suspect aurait enveloppé le corps dans une couverture et l'aurait déplacé dans le garage. Il aurait acheté une barrique dans laquelle il a placé le cadavre avant de le recouvrir de ciment.

Dans un accès de colère, le jeune homme se serait saisi d'un morceau de bois et aurait agressé son père. Voyant que le retraité ne respirait plus, il l'aurait transporté dans la salle de bains. Il se serait ensuite rendu à une séance de prière dans la localité.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.