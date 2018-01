Madagascar: Spectacle évangélique - Louange et célébration en chœur

Louange et prières seront au programme ce week-end. Les amateurs de musique évangélique pourront également jouir de tout un spectacle ce dimanche. Baptisé « Fisaorana sy Fanandratana», louange, célébration et adoration constitueront la programmation au Palais des Sports Mahamasina.

Le concert de ce dimanche s'annonce convivial et chaleureux. Rija Rakoto, "Tdl", Asaph, "Pray'F"... Une bonne douzaine de chanteurs et de groupes évangéliques se partageront la scène au Palais des Sports Mahamasina. Ce beau petit monde emmènera les conviés à exalter, honorer et glorifier Dieu à travers les chansons de célébration, de louange et d'adoration. Chacun ayant son propre style, le répertoire s'annonce éclectique. Entre Asaph, le duo qui est toujours très demandé sur les ondes, Rija Rakoto, dont les compositions sont en train d'inonder les stations de radio, et « Tdl », en lice pour la catégorie musique évangélique à la Rdj Mozika, l'affiche ne peut être qu'alléchante.

Entre autres, une grande partie des morceaux programmés sont des chansons qui ont marqué la foi chrétienne au fil des temps. Des morceaux revisités et arrangés de façon à suivre les courants des dernières tendances musicales.

Selon les propos des participants « Nous voulons surtout faire ressortir les richesses lyriques et musicales qui ont tant marqué la foi de nos parents et des générations avant nous. Cela n'empêchera pourtant pas les jeunes d'avoir leur part dans ce concert. Le but est de permettre également à la jeune génération de découvrir à leur tour ces merveilleux cantiques.»

« Tdl » reprendra ses tubes comme « Lanitra » et « Tsy hanan-javamahory aho » tandis qu'Asaph s'attaquera aux chansons comme « Mila ny ranao » et « Misaotra Jehovah». Quand on parle de musique évangélique, la présence des chorales est incontournable. Pour l'occasion, la chorale de gospel « Ny Koraita » viendra partager la scène avec « Pray'f ». Ces formations se diversifient autant par leurs différents styles. Toute cette variété dans la programmation s'avère être un cocktail musical.