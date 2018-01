Tunisie: Cinq projets financés par l'UE

Selon M. Oussema El Khriji, doyen et président de l'Ordre des ingénieurs tunisiens, le nombre des… Plus »

La délégation de l'UE avait lancé en février 2017 un appel à propositions en vue d'appuyer les initiatives de la société civile tunisienne et de favoriser sa participation à la promotion des droits de l'Homme et des réformes démocratiques.

Présenté par l'Organisation «I Watch», le 5e projet a pour objectif de garantir la transparence des prochaines échéances électorales (municipales, législatives et présidentielle) et du mode de leur financement.

D'une durée de 24 mois, ce 4e projet en quatre phases a pour principal objectif d'enraciner, de façon durable, la culture démocratique et civique chez les Tunisiens, à travers notamment le renforcement de la présence des primo-votants et des groupes marginalisés dans les processus électoraux.

Il s'agit d'élargir la participation politique de la femme à l'échelle locale et nationale, de manière à favoriser une gouvernance et un processus de décentralisation inclusifs.

Baptisé «Pour une démocratie inclusive et participative en Tunisie», le troisième projet a, quant à lui, été proposé par la Ligue des électrices tunisiennes (LET).

Ce projet dont la mise en œuvre s'étalera sur 36 mois, vise à développer les compétences et les connaissances de la société civile pour mieux identifier, documenter, suivre, analyser et dénoncer les cas de discrimination fondés sur la race, la nationalité ou l'orientation sexuelle.

Il s'agit de protéger cette catégorie sociale contre toute forme de maltraitance et de violence et d'envisager des mesures préventives à cet effet.

Baptisé «Déconstruire la violence par l'art», le premier projet a été lancé par l'association «L'art rue» et a pour finalité première de contribuer à la promotion et à la défense des droits de l'enfant.

Envisagés sur la base d'un appel à propositions lancé en février 2017 par la Délégation de l'Union européenne (UE), les deux premiers projets portent sur les droits de l'enfant et la lutte contre la discrimination, alors que les trois autres portent sur l'accompagnement des processus électoraux et de la transition démocratique engagée par la Tunisie, a expliqué Maria Casado.

