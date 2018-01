Madagascar: Un show présidentiel qui a laissé les Malgaches sur leur faim

Durant plus d'une heure, il a parlé de cette vision à long terme qu'il propose aux Malgaches. On a compris en filigrane que sa réalisation nécessitait du temps et que le chef de l'Etat, bien qu'il ne le dise pas, pense pouvoir le piloter. L'assistance a écouté presque religieusement le discours de Hery Rajaonarimampianina. ;Nul ne sait si elle a été convaincue par ce qui a été dit, mais on ne peut pas juger de l'intérêt qu'elle y a pris, en écoutant les applaudissements polis à la fin de l'intervention. La séance des questions réponses n'a rien apporté de nouveau.

Cela a ressemblé à un cours magistral, écouté avec attention par une assistance composée de personnalités venant de divers horizons et censées représenter les forces vives de la nation. L'exposé de ce « vina 2030 » a parfois pris une forme très théorique, proposant des perspectives à long terme et parlant très peu du présent. Il reste à savoir si le Malgache moyen aura été convaincu par ce qu'il a entendu hier après-midi à Iavoloha.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.