Sénégal: Neuf ambulances réceptionnées au ministère de la santé - Renforcer la santé de la mère et de l'enfant

Le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné, hier, après-midi, neuf ambulances pour le renforcement de la santé de la mère et de l'enfant. Financé par «Affaires Mondiales Canada» d'un coût global de 221 millions de F CFA, «ce don est intervenu au profit des districts sanitaires de Pikine, Kébémer, Kaolack, Nioro, Tambacounda, Kédougou, Bignona, et Sédhiou», a fait savoir Abdoulaye Diouf Sarr. Selon lui, dans ces zones «beaucoup de femmes meurent en donnant la vie, à cause de l'état des routes et des moyens de transport utilisés pour les évacuations d'urgence, mais aussi à cause d'un manque d'informations et d'assistance». Dans le même sens, le docteur Babacar Mbaye, médecin chef du district sanitaire de Kébémer soutient que ce sont «des ambulances qui vont servir à améliorer les conditions d'évacuation sanitaire ».

En plus cette dotation est la bienvenue dans la mesure où «la mortalité maternelle et néonatale au Sénégal est assez élevée surtout dans des zones du sud et sud-est où on peut relever le double de la moyenne nationale qui est de 315 décès de femmes pour 5000 naissantes vivantes et de 21 décès néonatales pour 1000 naissances vivantes», a expliqué le docteur Mbaye.

Les neuf ambulances, offertes dans le cadre du projet SHOW financé par le gouvernement «met en œuvre le projet de renforcement de la santé de la mère et de l'enfant», atteste le ministre Diouf Sarr.

A ce niveau, Madame l'Ambassadrice du Canada au Sénégal, témoigne que «la santé est considérée par le Canada comme un levier important pour améliorer les conditions socio-économiques des populations, particulièrement celles des femmes et des enfants». La directrice nationale du Plan International Sénégal a elle ajouté que le «projet show est financé par Affaire Mondiale Canada pour une durée de 4 ans et demi ».

Pour conclure, le ministre, s'adressant aux bénéficiaires, les exhorte «à faire le meilleur usage de ces ambulances».