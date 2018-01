Tunisie: Le pays fait son show

L'équipe angolaise n'a en effet trompé la vigilance de Makrem Missaoui qu'à trois reprises lors de la mi-temps initiale. Ainsi, quand la défense va, tout va. Il ne restait plus aux coéquipiers de Alouini qu'achever le travail. Tout fonctionnait à merveille.

L'Angola ne marquera son premier but qu'à la dixième minute. De son côté, l'équipe de Tunisie se permettait aussi d'alourdir la note, même en infériorité numérique. Partant du fait que Skander Zaïed, Marouane Chouiref et Oussama Hosni ont écopé de deux minutes de suspension chacun. Dès lors, les joueurs de Toni Gérona ont vite fait de se mettre à l'abri. Le match était pratiquement achevé dès les 30 premières minutes avec un sore fleuve (16 buts à 3). Il n'y avait plus d'apposition et le sept angolais était bien hors d'état de nuire.

Revue d'effectif

La tournure du match a donné l'occasion au staff technique national de faire tourner l'effectif. Tous les joueurs ont ainsi participé au show et ont marqué au moins un but chacun, sauf Khaled Hadj Youssef qui n'a été aligné qu'en défense. Après avoir donné des sueurs froides à ses fans, le Sept national les a régalés hier, d'autant que les Angolais ont éliminé contre toute attente l'Algérie en quart de finale. Toni Gérona ne croyait pas bien dire en affirmant avant le départ au Gabon que la sélection nationale allait aborder la compétition match par match.

Aujourd'hui, c'est chose faite et la Tunisie est en finale de l'épreuve pour essayer de conquérir un 10e titre continental. Ce sera le test grandeur nature pour cette bande de jeunes qui nous ont fait oublier leurs aînés. Tant mieux et bonne chance pour la finale. Voici les buteurs face à l'Angola : Saâfi (5 buts), Alouini (4), Bacha (4), Toumi (3'), Chouiref (3'), Boukadida (3'), Zaïed (2), Hosni (2), Jaballah (2), Ben Abdallah (2), Jaziri (2), Soussi (1) et Bannour (1).