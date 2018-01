Sénégal: Diourbel / Cérémonie de remise de diplômes aux bénéficiaires du Padia - Les acteurs locaux plaident pour une 3eme cohorte

L'incident est survenu hier après-midi, sur la nationale 5, entre les villages de Karong et de Kataba 2 ; lorsque… Plus »

Au terme de la formation des jeunes, ayant duré une période 14 mois avec la collaboration du Comité régional de mise en œuvre de l'apprentissage présidé par le gouverneur et regroupant tous les acteurs intéressés par la problématique de l'apprentissage, il y a eu 97 jeunes qui ont été reçus à l'issu de la certification qui a été tenue au mois d'octobre. On voit que les jeunes ont des diplômes d'Etat, des certificats d'aptitude professionnelle, des certificats de compétence professionnelle. On a vu l'implication des acteurs qui se sont regroupés autour du CRA, l'engagement des parents et des maîtres d'artisans». Et de poursuivre : «l'apprentissage constitue la priorité du gouvernement.

97 jeunes de la région de Diourbel ayant été certifiés, ont reçu hier, jeudi 24 janvier, leur diplôme et un appui en matériel de travail d'une valeur marchande de 10 millions. Il s'agit d'une initiative qui entre dans le cadre du Projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage (Padia) financé par le gouvernement canadien. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mbaye Dione, a plaidé pour la mise en œuvre d'une 3 ème cohorte en vue de répondre à la forte demande des populations.

