Sénégal: Observatoire des territoires - Un outil pour booster les collectivites locales

Un atelier de sensibilisation des exécutifs locaux et autres acteurs sur les enjeux de l'Observatoire national des territoires et du système de suivi des services sociaux de base du pôle Casamance, a regroupé des responsables venus de Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, sous l'égide de l'Agence de Développement local, en collaboration avec l'UNICEF.

Une rencontre d'une journée pour faire comprendre aux élus l'importance de cet outil. Malal Camara, directeur de ADL s'est réjoui d'être à Kolda pour aider à mieux cerner la problématique de la maîtrise de l'information territoriale. Une information perçue aujourd'hui comme une ressources essentielle pour la formulation des stratégies et politiques de développement, soutenant leur évaluation, leur mise en œuvre et leur suivi évaluation.

La gestion du développement, dira le directeur et sa mise en œuvre des plans de développement des collectivités territoriales, nécessite la disponibilité d'informations régulières et fiables. Ce qui justifie la mise en place de l'observatoire national des territoires.

L'Unicef a accepté d'accompagner cette journée de sensibilisation avec l'intégration des indicateurs sociaux de base 4SB des collectivités amies des enfants.

Rappelons que l'observatoire national des territoires est une plateforme d'échanges et de réflexions multi-acteurs, multisectoriel et multi niveau dont le but est d'apporter un véritable outil d'aide à la décision, à l élaboration, à la mise en œuvre et l'évaluation des programmes.