Sénégal: Désengorgement du CCTVA de Dakar et élimination des longues files d'attente - Abdoulaye Daouda Diallo appelle à la «généralisation des rendez-vous»

L'incident est survenu hier après-midi, sur la nationale 5, entre les villages de Karong et de Kataba 2 ; lorsque… Plus »

Lors de cette visite, Abdoulaye Daouda Diallo était accompagné d'Abdou Ndéné Sall, ministre délégué chargé du Développement du Réseau ferroviaire, l'ensemble des membres des deux cabinets, et tous les directeurs généraux et nationaux de son département.

Parallèlement à ces deux décisions, le ministre en charge des Transports a engagé ses services à lui faire «le point sur la solution pérenne, c'est-à-dire: la construction du second Centre de contrôle technique des véhicules automobiles de Diamniadio, communément appelé Dakar 2. A ce propos ses services lui ont rapporté que le terrain est définitivement bien acquis avec le paiement des impenses, et que les travaux vont démarrer sous peu.»

Abdoulaye Daouda Diallo, qui a effectué avant-hier une visite au Cctva et au Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), «après avoir constaté sur les lieux la situation de l'engorgement du Centre de contrôle technique et des longues files d'attente, a instruit le Cctva d'aller vers la généralisation des rendez-vous pour soulager les usagers qui passent des heures dans les lignes d'attente.»

Aller vers la généralisation des rendez-vous et réfléchir rapidement sur comment prolonger les horaires de fermeture. Ce sont entre autres instructions qu'Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a donné aux autorités en charge du Centre de contrôle technique des véhicules automobiles (Cctva) pour soulager les usagers qui passent des heures dans les lignes d'attente.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.