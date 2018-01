Sénégal: Pour le renforcement et la protection des intérêts des consommateurs - La Crse et les associations de consommateurs nouent un partenariat

L'incident est survenu hier après-midi, sur la nationale 5, entre les villages de Karong et de Kataba 2 ; lorsque… Plus »

«C'est une mission de service public que nous faisons sans recevoir ni d'aide ni de subvention de l'Etat. On a vu des gens qui s'agitent dans des activités moins importantes et qui reçoivent des subventions. Donc c'est heureux que la Crse, à l'instar d'un autre régulateur qui est l'Artp, a pris l'initiative d'aider les associations de consommateurs», se réjouit-il.

Selon lui, le gouvernement a pris d'importantes mesures surtout en faveur du milieu rural pour harmoniser les tarifs de l'électricité. «Aujourd'hui, les conditions d'exploitation sont telles que le tarif est relativement beaucoup plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Le gouvernement a décidé de procéder à l'harmonisation des tarifs et a demandé à la commission de régulation d'évaluer une concession d'électrification », fait-il savoir.

«Cette convention a pour but de formaliser et renforcer le partenariat qui existait déjà entre la Crse et les associations de consommateurs. Ces associations ont pour mission de défendre les intérêts des consommateurs. Donc, il est nécessaire de mutualiser les efforts pour une prise en compte efficace des préoccupations des consommateurs», a indiqué Ibrahima Amadou Sarr, président de la Commission de régulation du secteur de l'électricité.

Pour renforcer et protéger les intérêts des usagers de l'électricité, la Commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse) et les associations de défense des consommateurs ont paraphé hier, jeudi 25 janvier, une convention portant cadre de partenariat.

