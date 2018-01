Zambie/Soudan: Zambie-Soudan - Passeport pour la demi-finale

La construction d'infrastructures dans le secteur des transports en Angola et en Zambie va dynamiser la… Plus »

Une chose est sûre : les deux adversaires ne se feront pas de cadeaux. Il n'est pas exclu d'aller aux prolongations pour les départager. Pour aller plus loin, il faut déjà surmonter l'obstacle de ce soir et ce n'est pas gagné d'avance.

Si la victoire soudanaise face à la Guinée a été considérée comme une surprise par certains observateurs, cette entrée en matière réussie a mis en exergue les ressources physiques et mentales d'une équipe difficile à manœuvrer et qui ne lâche rien. Les crocodiles ont pour eux l'expérience d'une médaille de bronze gagnée à domicile en 2011. Idem pour la Zambie qui a déjà occupé la troisième place au CHAN de 2009.

Le deuxième match des quarts de finale oppose ce week-end les équipes de Zambie et du Soudan au Stade Ibn-Batouta de Tanger où elles vont se donner à fond pour se hisser en demi-finale. Le combat s'annonce à la fois féroce et indécis, tant les forces en présence semblent équilibrées. Venus presque sur la pointe des pieds, Zambiens et Soudanais ont pris confiance au fil des matchs, réconfortés par des bons résultats.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.