Sénégal: Campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac - John Kennedy prêt à porter le message

Le lycée John Kennedy a abrité hier, jeudi 25 janvier, la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac, en milieu scolaire. Une initiative du programme national de lutte contre le tabac qui compte faire baisser la prévalence surtout chez les jeunes. A cet effet, les élèves ont décidé de s'impliquer davantage sur la sensibilisation.

Le tabagisme se féminise de plus en plus. Le nombre de fumeurs chez les filles prend une proportion inquiétante, nous font savoir les acteurs de la santé. Hier, jeudi, le programme national de lutte contre le tabac a choisi une école composée de jeunes filles pour lancer la campagne sur les méfaits du tabac.

Pour le directeur de la prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, le choix de cet établissement s'explique par le fait qu'on constate une féminisation du fléau. «Il est opportun de faire la sensibilisation sur cette cible. Les femmes sont porteuses de messages et donnent la vie. Ne pas fumer fait partie de prendre soin de sa santé», a souligné le docteur Ndiaye. Et de poursuivre : « il faut qu'elles soient conscientisées sur les méfaits de la drogue qui ont des répercussions néfastes tant du côté de la santé que de l'économique. Avec le tabac, on est exposé aux risques cardio-vasculaires, au cancer, mais aussi en tant que fille dans la gestation».

Au niveau du lycée Kennedy, les responsables se sont félicités du fait que l'établissement ait accueilli la cérémonie de lancement. Pour Mme la censeur, Aissatou Sy Sow : «l'établissement n'a pas attendu le programme de lutte contre le tabac pour démarrer la sensibilisation. Ce sont des thèmes qui sont inclus dans les différentes campagnes organisées à l'école et à travers la troupe théâtrale et le gouvernement scolaire. C'est une aubaine pour nous avec cette campagne initiée par les acteurs de la réponse du fait que ça montre que nous sommes sur la bonne voie».

Le docteur Mamadou Sy, médecin généraliste a soutenu que quand on commence à fumer, c'est difficile d'arrêter car la personne est déjà dépendante de la maladie. «La tranche d'âge la plus touchée est à partir de 19 ans. Aujourd'hui, il est important de porter la sensibilisation afin d'amener les plus jeunes à ne pas commencer à fumer» a-t-il avancé. Et de poursuivre : «aujourd'hui, il faut changer de stratégie en mettant l'accent sur le fait que ne pas fumer donne plus d'avantage comme une meilleure peau ; de belles dentition, entre autres».

Pour la campagne, elle se poursuit dans les établissements comme Sacré Cœur, pédagogue, Galandou Diouf, entre autres. Les élèves du lycée Kennedy se disent prêtes à porter le message dans leurs familles respectives mais aussi vers leurs sœurs.