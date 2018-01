Madagascar: Njila au CCEsca - Reporté pour cause de santé !

Pour l'heure, nous n'avons donc d'autre choix que de reporter le concert à une date ultérieure. Effectivement, aucune date n'a encore été fixée mais dès que ce sera fait, nous le communiquerons ». Yandy.R de « kalokalo production » de rassurer cependant les fans du groupe et ceux qui se sont déjà procurés leurs tickets que ceux-ci seront toujours valables. « Nous sommes vraiment désolés, mais on n'a pas d'autre choix. Avec le groupe, nous promettons cependant que le concert sera meilleur que ce à quoi ils s'attendaient ». En attendant, le public devra prendre son mal en patience !

Les fans de Njila devront prendre leur mal en patience ! Prévu se tenir au CCEsca ce dimanche, le concert n'aura pas lieu finalement. Les organisateurs expliquent : « Njila a été victime d'un malaise cardiaque et a dû être opéré d'urgence à Mayotte. Il est actuellement en convalescence et ne peut aucunement, du moins, pour l'instant, assurer un spectacle.

