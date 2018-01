Sénégal: Aliou Sall, maire de Guédiawaye, sur la crise au Gfc - «Chacune des parties doit faire les efforts nécessaires... »

Le conflit pour la gestion de Guédiawaye Football Club (Gfc), qui oppose l'Association Gfc et Jappo, ne laisse pas indifférent le maire de cette ville. Aliou Sall a saisi, hier jeudi, l'occasion de la visite du ministre des Sports, Matar Ba au stade de Ndiarème Limamoulaye de Guédiawaye, pour appeler les deux parties à trouver un terrain d'entente.

«Il y a une crise assez aigue qui traverse le football de Guédiawaye et je voudrais saisir cette occasion pour appeler toutes les parties à faire les efforts nécessaires pour que tout le monde puisse se retrouver autour d'un seul club et autour d'un club fiable. Si chaque partie reste dans ses positions, il n'y aura pas d'entente. Et l'entente est nécessaire si nous aimons ce club, si nous aimons le football de Guédiawaye.

Et si nous voulons faire en sorte de sortir de cette crise, il faudra à chacune des parties de faire les efforts nécessaires, les sacrifices nécessaires pour véritablement avoir un Gfc viable et crédible, comme on l'a connu ces dernières années. J'avoue que la question est difficile, c'est-à-dire que dans un dialogue, si chacune des parties campe sur ses positions, quelques soient les talents du médiateur, il est extrêmement difficile de trouver une solution. Mais, je ne suis pas découragé puisqu'au delà de ma modeste personne, il y a d'autres initiatives que je salue et que j'encourage. Des personnalités de Guédiawaye nous ont sollicité et, ensemble, nous allons voir comment faire pour réinstaurer le dialogue».