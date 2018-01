Sénégal: Dégradation des forêts du pays - Le Cse sonne l'alerte

L'incident est survenu hier après-midi, sur la nationale 5, entre les villages de Karong et de Kataba 2 ; lorsque… Plus »

A signaler que c'est pour faire face à cette dégradation des sols que le Cilss et l'Usaid ont initié cette Atlas de gestion des sols. Un outil qui vise une gestion beaucoup plus saine des sols.

Le prévisionniste signale qu'en 1975, c'était moins du tiers des sols du Sénégal qui était cultivé. Or, présentement, plus de la moitié du territoire est exploitée à des fins agricoles. Ce qui est à l'origine de la baisse de la flore, de la dégradation du couvert végétal et de l'érosion des sols.

«Si les tendances ne sont pas inversées, on risque de perdre tous nos massifs forestiers d'ici 2030. La tendance qu'on a observé de 1975 à nos jours montre qu'il y a une dégradation très rapide du milieu», prévient le cartographe en charge de la télédétection et du traitement des marchés au Centre de suivi écologique (Cse), Ousmane Bocoum.

