Ile Maurice: Projet hôtelier à Pomponette - Ah Yan demande que le permis EIA du promoteur soit révoqué

C'est pour cette raison, dit-il, qu'il demande au ministère de l'Environnement de remédier à la situation et de révoquer l'EIA du promoteur de Pomponnette, Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd. Au cas contraire, avance Georges Ah Yan, il n'aura d'autre choix que de se tourner vers la justice. «On servira une mise en demeure au ministère de l'Environnement et on se tournera vers la Cour suprême pour demander une injonction contre ce projet.»

Il explique qu'une lettre adressée au ministère de l'Environnement, en date du 7 novembre 2017, est tombée dans l'oreille d'un sourd. Celle-ci faisait état du permis Environment Impact Assessment (EIA) accordé au promoteur du projet hôtelier de Pomponette en mai 2007. «L'EIA a été transféré au promoteur en août 2017 par nul autre que le ministère de l'Environnement. Or la loi est claire. Un EIA a une validité de trois mois seulement, selon l'Environmental Protection Act de 2002. De ce fait, l'EIA qui a été transféré a expiré et n'est pas valide», soutient Georges Ah Yan.

Lors de cette conférence de presse, le travailleur social a annoncé qu'une nouvelle manifestation se tiendra sur la plage de Pomponette, ce dimanche 28 janvier. «On invite le public à venir en grand nombre. Plusieurs personnes prendront la parole et expliqueront les enjeux environnementaux de ce projet», explique le porte-parole du Forum des citoyens libres (FCL). Il est catégorique : «Morisien bizin pa vinn étranzé dan so pei.»

