Ile Maurice: Bedino & Son - Une troisième employée arrêtée

L'express évoquait, le 12 janvier, les menaces d'arrestation auxquelles faisaient face les employés de Bedino & Son Ltd, dont Allete Paquerette, une mère de famille de 56 ans. Sollicitée, cette dernière explique que son interpellation ne l'a pas surprise car elle subissait des pressions pour rendre la clé de l'usine. «Les policiers m'ont accompagnée à l'usine où on a pris les autres clés. De retour au poste de police, ces clés ont été mises sous scellés. Et on m'a dit que j'allais devoir passer la nuit car je n'avais pas encore donné ma déclaration», raconte celle qui compte 23 ans de service au sein de l'établissement.

Nouvelle arrestation dans le sillage de l'affaire Bedino. Il s'agit d'Allete Paquerette, une employée qui avait la responsabilité de la clé de l'usine. Elle a été arrêtée par la police de Sodnac et a passé la nuit en cellule le lundi 22 janvier. C'est la quatrième arrestation après celle de deux autres employés de l'usine, en octobre, et d'un ancien directeur en décembre.

