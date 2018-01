Sénégal: Valenciennes - Saliou Ciss opéré et absent jusqu'en mars

Bonne nouvelle pour Saliou Ciss, blessé au genou contre Châteauroux à l'occasion de la 20ème journée de Ligue 1. Ce mardi, l'international sénégalais a été opéré avec succès et sera indisponible jusqu'à fin mars.

« J'avais fait un faux pas sur la pelouse avant la fin de la première partie de notre match contre Châteauroux. J'ai senti un claquement au niveau de mes deux ménisques externe et interne mais j'ai tenu le coup jusqu'au coup de sifflet final. Mon genou s'était enflamme. Trois jours après, il n'y avait plus de séquelle mais le problème est que je pressentais toujours la douleur. Par la suite qu'on m'a amené chez l'expert du genou à Paris pour faire la radio et l'IRM (imagerie à résonance magnétique). Le docteur m'a proposé de faire l'opération pour me soulager et me débarrasser de la douleur pour de bon. Chose que j'ai faite depuis hier ( mardi) », raconte Saliou Ciss, dans des propos relayés par Galsen foot.

« Je pouvais rester 15 jours puis continuer normalement mes activités, mais je n'avais pas envie de reprendre les entrainements et puis ressentir à nouveau la même douleur. Donc, finalement, j'ai subi l'opération avec succès. D'ici le 23 mars in sha Allah, je serai apte pour retrouver les pelouses. Par contre je reprends le vélo dans trois semaines car ce n'est pas aussi grave que je le croyais », explique Saliou Ciss.