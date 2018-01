Sénégal: Modernisation de Toubacouta - Le maire va lancer les travaux de la voirie urbaine

Erigée en commune à la faveur de l'Acte 3 de la décentralisation consacrant la communalisation intégrale, Toubacouta va bientôt entrer dans une nouvelle phase de modernisation. Le Conseil municipal en a ainsi décidé lors du vote de son budget de 180 millions de FCfa de l'exercice 2018, qui a été validé à l'unanimité des conseillers présents.

Le maire de la ville, Pape Seydou Dianko, a, en effet, fait inscrire un montant de 54,3 millions de FCfa pour la réalisation de 2,5 km de route bitumée à travers certaines artères de la ville. « Nous avons l'ambition de rehausser le niveau de notre localité pour la rendre plus attractive car elle est devenue une commune avec l'avantage d'être une ville cosmopolite située dans le département de Foundiougne (région de Fatick) et presque frontalière avec la Gambie ». Mais, ajoute-t-il, « c'est une localité qui a toujours gardé et garde jusqu'à présent son cachet traditionnel qui se caractérise par un profond brassage ethnique car Sérères, Mandingues, Diolas et Wolofs y vivent en parfaite harmonie ».

La ville a également ses diversités culturelle et biologique, son patrimoine naturel et ses ressources animalières et fauniques composées de forêts très denses et communautaires qui ont fini de la rendre attractive. Donc, comme l'indique le maire Pape Seydou Dianko, « le devoir de l'équipe municipale que je dirige est de travailler à changer la physionomie actuelle de notre ville dont l'accès est rendu difficile par les rues très sablonneuses et cahoteuses en certains endroits, surtout les axes qui mènent vers les nombreux réceptifs installés à Toubacouta ».

En plus, il faut souligner que, ajoute le maire de Toubacouta, « l'admission du Delta du Saloum qui appartient à plusieurs circonscriptions territoriales au sein du club très fermé des Plus belles baies du Monde en 2005 et son classement en juin 2011 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco qui ont contribué à rehausser le niveau de notre collectivité territoriale qui garde toute son authenticité, à travers un véritable condensé culturel du Sénégal, son melting-pot de croyances, de pratiques et de valeurs culturelles qui font son charme et sa fierté ». Le maire de Toubacouta estime que sa commune étant une ville carrefour, la vie rythmée par les fêtes et cérémonies traditionnelles, mérite de changer de visage autre que celui qu'elle présente actuellement.

« La voirie urbaine que nous voulons réaliser avec le concours de l'Etat, à travers ses services techniques comme l'Ageroute, l'Adm, entre autres, s'inscrit dans cette perspective », a souligné le maire Pape Seydou Dianko.