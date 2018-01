interview

A travers son mouvement « Bargny Horizon 2019 », Ousmane Seck compte élargir les bases de l'Apr dans cette commune. Ce qui, selon lui, passera par des visites de proximité et la sensibilisation sur les réalisations du Chef de l'Etat dans le département de Rufisque. A cet effet, l'actuel secrétaire général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (Anat) espère convaincre et contribuer à la réélection de Macky Sall.

Vous avez récemment lancé un mouvement politique dénommé « Bargny Horizon 2019 » avec comme principal objectif la réélection du Chef de l'Etat. Pouvez-vous revenir sur ce concept ?

« Bargny Horizon 2019 » a été lancé la semaine dernière (14 janvier) avec comme principal but la réélection du Président Macky Sall au premier tour en 2019. D'autres objectifs spécifiques sont également liés à ce mouvement. Nous comptons dérouler un programme de massification en ayant pour cibles les personnes ressources, les imams, les chefs coutumiers, les femmes et les jeunes. Ceci, à travers le slogan « Une semaine, un quartier ». Nous allons aussi vulgariser les réalisations du Président Macky Sall, notamment les projets du Pse. De même, il faudra accompagner les jeunes et leur faciliter l'accès au financement mais aussi les orienter, ainsi que les femmes, vers les opportunités de création d'emplois à travers les programmes mis en place dans le cadre du Pse. Afin de favoriser une campagne d'inscription massive sur les listes électorales, nous comptons accompagner les citoyens en vue d'obtenir les pièces d'identification, les cartes d'électeur, etc.

Plusieurs réalisations ont été faites dans le département de Rufisque y compris Bargny. Quel argumentaire allez-vous développer pour convaincre les populations à voter pour Macky Sall en 2019 ?

Le département de Rufisque dans son ensemble a beaucoup obtenu dans le cadre des réalisations du Pse. Nous pouvons ainsi noter le Pôle urbain de Diamniadio qui est à cheval entre Bargny et Diamniadio. Le parc industriel est à 100 % à Bargny. Il y a aussi le port minéralier qui va générer pas mal de ressources pour les communes de Bargny et Sendou dont la création d'emplois. Hormis cela, il y a le quai de pêche qui est en train d'être construit. Son érection se justifie amplement, car le premier secteur pourvoyeur d'emplois, c'est la pêche. Par ailleurs, lors de mes visites de proximité, j'ai pu me rendre compte de la satisfaction des pêcheurs concernant les actes posés par le Président de la République en leur endroit, notamment la subvention qui leur a été accordée, à savoir un million de FCfa pour l'achat de chaque moteur de pirogue. Ainsi, un moteur qui devait couter 1,2 million de FCfa va revenir à 200.000 FCfa au pêcheur. L'acquisition de nouvelles pirogues a été également saluée par ces derniers. à Bargny, dans les domaines sanitaire et sociale, plusieurs ménages bénéficient de la Couverture maladie universelle et des Bourses de sécurité familiale.

Donc, Bargny n'a pas été oublié dans les réalisations...

Évidemment ! Bargny n'a pas été oublié. Cependant, nous luttons pour que la commune ait une grande part dans le Plan Sénégal émergent. Il faut que nous nous positionnions dès à présent, à partir de 2019, après les élections présidentielles, pour qu'elle puisse tirer davantage du Pse. C'est donc un mouvement pour la réélection du Président, mais qui vise aussi à positionner davantage Bargny dans le département et dans la région de Dakar.

Pensez-vous que, sur le plan politique, Bargny a réellement la place qui lui convient dans le département ?

Bargny n'a pas encore sa place dans le département de Rufisque, en particulier sur le plan politique. Et ce, parce qu'elle est la quatrième force politique. Le département compte 12 communes avec Rufisque et ses trois communes qui constituent la ville. Après Rufisque, il y a la commune Bargny qui est le deuxième pourvoyeur d'électeurs. De ce point de vue, elle n'a pas encore sa place au sein du département. Ce faisant, nous nous activons pour replacer Bargny dans son orbite, dans son contexte électoral, pour pouvoir tirer plus d'avantages du Pse.

Habituellement, Bargny est un fief socialiste. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec vos alliés du Ps ?

Nous ne pouvons pas dire que Bargny est un fief socialiste. Avant, oui, mais elle ne l'est plus. Nous avons porté le combat depuis 2011 et en 2014, nous avons évincé le maire socialiste qui était là depuis des années (Mar Diouf : Ndlr). Maintenant Bargny est un fief de l'Apr. La commune fait partie des prairies marrons. Concernant nos amis socialistes, nous collaborons avec eux dans le cadre de la coalition « Benno Bokk Yakaar » pour permettre au Président de la République d'avoir un second mandat en 2019.