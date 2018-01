Congo-Brazzaville: Kazenga LuaLua - Le Congolais signe à Sunderland

Laissé libre par Brighton où il évoluait depuis un an, Kazenga LuaLua (27 ans) s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Sunderland, actuel 22eme de Championship. Frère de Trésor Lomnana LuaLua et cousin de Yannick Bolasie, le natif de Kinshasa doit apporter sa vitesse à des Black Cats à la lutte pour éviter la relégation en League One (3eme division).

Kazenga LuaLua a été formé à Newcastle. Après de bonnes performances avec la réserve des Magpies, l'ailier gauche congolais est promu en équipe première et participe à beaucoup de rencontres en restant sur le banc. Il est appelé pour participer à la FA Cup 2007. Il fait ses grands débuts en Premier League contre Bolton le 25 mai 2008 en remplaçant Damien Duff à la 78e minute de jeu. Pour emmagasiner du temps de jeu, le jeune Kazenga est prêté à Doncaster en Championship.

Ce prêt ne se révèle pas concluant car il est blessé pendant une bonne partie de la saison. Il est re-prêté en 2010, cette fois à Brighton, en League One. Ce prêt confirme les espérances de Newcastle à propos de ce jeune talent. Il est un joueur essentiel de son équipe et découvre tout son potentiel. Mais malheureusement, il se casse la jambe et il est incertain de continuer la saison 2010-2011. Le 1er janvier 2011, il est de retour à Newcastle. En juillet 2011, il est reprêté une nouvelle fois à Brighton, avant d'y être définitivement transféré au mois de novembre.