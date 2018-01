Sénégal: Boffa-Bayotte - Le Rur se félicite des mesures prises par le Gouvernement

Le Réseau des universitaires républicains (Rur), dans un communiqué parvenu à la rédaction, « s'incline pieusement devant la mémoire de nos compatriotes assassinés lâchement » dans la forêt de Boffa-Bayotte. Le Rur présente ses condoléances aux familles éplorées et leur témoigne toute sa compassion. Les camarades de Moussa Baldé félicitent le Président de la République, Macky Sall, pour l'ensemble des décisions prises par le Gouvernement pour « traquer jusqu'à leurs derniers retranchements, arrêter et juger les auteurs de ces crimes odieux ».

Le Rur exhorte aussi le Chef de l'Etat à continuer sa politique de sécurisation de la Casamance et du pays tout entier, pour que nos concitoyens puissent s'adonner, en toute quiétude, aux activités de productions porteuses de développement, pour un Sénégal émergent dans la paix et la cohésion sociale. Le Rur est aussi convaincu que cet acte isolé ne saurait compromettre la dynamique de paix voulue par tous les acteurs de ce conflit qui n'a que trop duré.

Il saisit ainsi cette occasion pour présenter ses condoléances au Président Macky Sall, à la communauté mouride et à tous les Sénégalais suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, non sans formuler des prières au nouveau khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. « Un autre aspect non moins important que le Rur relève avec force, est la condamnation, par le Président Macky Sall, des propos jugés « scandaleux » et intolérables tenus par le Président Donald Trump à l'encontre de Haïti, du Salvador et du continent africain lors d'une rencontre portant sur l'immigration. Le Rur l'encourage à continuer d'incarner le leadership d'une nouvelle Afrique consciente de son potentiel naturel et humain et qui entend faire respecter la dignité et les valeurs de notre continent, berceau de l'Humanité », lit-on dans le communiqué signé par Moussa Baldé, coordonnateur du Rur et président du Conseil départemental de Kolda.