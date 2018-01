Afrique: CHAN 2018 - La grosse chute de l'Afrique de l'Ouest

C'est son sélectionneur qui aura l'une des stars du tournoi. Drissa Traoré alias Saboteur a quelque part éclipsé les piètres performances de son équipe à travers ses déclarations d'avant et après-match fracassantes, reprenant à la volée journalistes et observateurs qui tentaient de critiquer ses prestations. Sur le terrain, le Burkina Faso n'était pas mieux.

Le groupe C devrait être tenu de main de maitre par la Côte d'IVoire. En théorie seulement. Sur le terrain, les hommes d'Ibrahim Kamara se sont montrés trop juste. Le star du championnat local, Fonsinho (co meilleur buteur) n'a pu affiché ses dribles et accélérations comme sur les pelouses de Ligue 1 ivoirienne.

Les Mourabitounes n'étaient pas vraiment attendus mais le public attendait mieux que lors de son premier tournoi continental (CHAN 2014). La Mauritanie n'a pas fait mieux. Une nouvelle élimination en phase de poules et aucun but marqué contre 6 encaissés. Mais les progrès sont visibles.

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria qui a terminé en tête de son groupe C. Les autres sont passés à la trappe avec des prestations inquiétantes, eux dont certains étaient pourtant annoncés favoris du tournoi.

