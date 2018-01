Sénégal: Don de matériels à l'hôpital de la commune - « Regard de Tambacounda en France » au chevet de la région orientale

L'association « Regard de Tambacounda en France » (Rtf), qui ambitionne de promouvoir le développement de la région orientale du Sénégal, vient d'offrir un négatoscope pour la radio dentaire, des ultrasons et bagues, 8 turbines qui coûtent plus de 800 mille francs l'unité, des pièces à main, des sondes, un piston d'anesthésie, etc.

L'association dénommée « Regard de Tambacounda en France » a bouclé la série d'activités de ses 72 heures par des dons à plusieurs services dentaires des différentes structures de santé de Tambacounda. C'est ainsi que le Centre de santé communément appelé CM de Tambacounda a réceptionné un lot important de matériel hospitalier. Il s'agit d'un négatoscope pour la radio dentaire. Il permet de bien voir le chemin dentaire du patient. Des ultrasons, bagues, et 8 turbines qui peuvent rouler jusqu'à plus de mille tours par seconde. Du matériel qui coûte plus de 800 mille francs l'unité. Des pièces à main, des sondes, un piston d'anesthésie pour éviter la douleur pendant l'extraction d'une dent, des plateaux d'examen, etc. « Du matériel de très haute qualité », souligne la présidente Mme Ndiaye Thioya Dièye.

Un important don qui a fait dire à Mamadou Sow, président du comité de santé du Centre de santé de Tambacounda, que « Ce matériel qui coûte énormément cher, est arrivé au bon moment car le besoin est là ». Une action humanitaire bien saluée par le représentant de la population pour qui aucun effort ne sera ménagé pour que ce don soit utilisé à bon escient ». Dr Oumar Diop, chirurgien dentiste du district, a tenu à remercier l'Artf pour ce geste noble. Pour lui, malgré les efforts consentis par l'Etat pour le développement de la santé des populations, il reste encore des choses à faire. « C'est dans ce cadre que l'Etat sénégalais a toujours appelé à l'implication de la communauté. Si des fils de la région s'engagent à s'impliquer dans la santé des populations, nous ne pouvons que les encourager », clame-t-il.