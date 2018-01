Tunisie: L'Espérance bat l'AC Milan

Selon M. Oussema El Khriji, doyen et président de l'Ordre des ingénieurs tunisiens, le nombre des… Plus »

Les cadets de l'Espérance Sportive de Tunis ont donc réalisé une belle performance en s'imposant contre le prestigieux club italien de l'AC Milan dans le cadre du tournoi «AlKass International Cup», qui se déroule à Doha du 21 au 31 janvier. C'est Hamza Abdelkrim, auteur du second but, qui a été choisi homme du match.

Les dirigeants de l'Etoile et leurs homologues d'Ahly Jeddah ont trouvé un terrain d'entente stipulant le passage du milieu international au club saoudien sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2018 sans option d'achat, en contrepartie de 630 mille dollars pour le club sahélien et 450 mille dollars pour Amine Ben Amor qui a obtenu hier matin à juste titre le visa d'entrée en Arabie Saoudite.

Les cadets de l’EST ont disposé du Milan AC (2-0) et filent en quarts de finale du tournoi. Les jeunes de l’Espérance Sportive de Tunis des moins de 17 ans ont récemment remporté une belle victoire aux dépens de l’AC Milan. Les jeunes Espérantistes se sont imposés sur le score de deux buts à zéro au cours de la deuxième journée du tournoi amical d’Al Kass International Cup. Les deux buts espérantistes ont été inscrits par Berrima et Abdelkarim (32 et 47’). A noter que l’Espérance de Tunis avait également remporté son premier match dans ce tournoi disputé face au Wydad Casablanca (3-0).

